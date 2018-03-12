مايكل مان : ايران و5+1 عازمتان على التوصل لاتفاق نهائي+ فيديو

وقال مايكل مان في تصريح ادلى به عصر الاربعاء لقناة العالم ان هناك قضايا معقدة جدا الا ان الطرفين عازمان على التوصل الى اتفاق مؤكدا ان الاجتماعات بين الجانبين بدات منذ مساء امس الثلاثاء خلال مادبة عشاء عمل بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تتحدث نيابة عن الدول الاعضاء في مجموعة 5+1 .

واضاف : مانحاول ان نفعله حاليا هو ان نتحرك الى البعد التالي والى العناصر التي ستوصل الى هذا الاتفاق ولايكون هناك اي اتفاق اذا لم نتفق على جميع القضايا .

وحول امكانية التطرق الى موضوع الاسلحة الصاروخية الايرانية خلال المحادثات قال مايكل مان ان هذه المحادثات تتعلق فقط بالموضوع النووي الايراني واثبات سلمية هذا البرنامج للمجتمع الدولي .

وحول امكانية تاثير الازمة الاوكرانية على المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 5+1 قال مايكل مان : لدينا صعوبات في اوكرانيا ولكن حتى هذه اللحظة لم تؤثر هذه الازمة على المفاوضات والجميع يعمل على التوصل الى اتفاق نووي مع ايران .

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