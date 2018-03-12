البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية

هنية يؤكد ان حماس وفتح على وشك تشكيل حكومة التوافق

هنية يؤكد ان حماس وفتح على وشك تشكيل حكومة التوافق
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة الاربعاء ان حركتي حماس وفتح على وشك الانتهاء من تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يرأسها الرئيس محمود عباس في اطار تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال هنية في كلمة خلال جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي بغزة لمناسبة احياء الذكرى الـ66 للنكبة الفلسطينية ان فتح وحماس "قطعتا شوطا لا بأس به في المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وبتنا على اعتاب تشكيل حكومة الوحدة".
واوضح هنية ان "المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الجاري تشكيلها حاليا بعد ان يمنحها الثقة"، مؤكدا ان "اي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية وفتح وحماس توافقتا على ان تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي".
واكد هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان "مراحل التحرر الوطني تتطلب تعايشا وتحركا بين الجميع من دون التخلي عن الاستراتيجيات والثوابت". وتابع "نحن في الحكومة ازلنا وسنزيل كل العوائق والالغام من الطريق".
وتطرق الى ذكرى النكبة قائلا ان "انجاح المصالحة اعظم هدية لشعبنا في ذكرى النكبة". و ان "شعبنا يقول في الذكرى لا تنازل ولا تفريط وارضنا ليست للبيع او المساومة او المزاد العلني تحت اي ظرف من الظروف".
وبدأ وفدا فتح برئاسة عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة وحماس برئاسة موسى ابو مرزوق نائب رئيس حماس ظهر اليوم لقاء في غزة لاستكمال مشاورات  تشكيل الحكومة.
وقال مسؤول يشارك في جلسات الحوار لفرانس برس انه "تمت مناقشة اسماء الوزراء في حكومة التوافق وكل الوزراء مستقلون وتكنوقراط ولا يوجد بينهم اي عضو من حماس او فتح".
واشار الى ان عزام الاحمد "سيعرض التشكيلة النهائية التي سيتم التوافق بشأنها على الرئيس لاقرارها".
واوضح هنية في كلمته انه "تم حصر ملف المتضررين بشكل كلي في احداث الانقسام وهم 450 شخصا (قتلوا في الاقتتال الدامي بين الحركتين) والاتفاق على تشكيل الصندوق الوطني للمصالحة المجتمعية لتعويض المتضررين، الحصر يصل لنحو 60 مليون دولار كديات (تعويض مالي لذوي القتلى) وخسائر وبيوت".

 

روابط ذات صلة

ايران ترحب باتفاق المصالحة الوطنية بين فتح وحماس

عباس يؤكد ان حكومة الوحدة الوطنية ستعترف بالكيان الإسرائيلي

آخر الأخبار

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد: لا زالنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا...

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من "مجتهد"..هذا ما فعله بن سلمان بـ"منصور هادي"!

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

الأکثر مشاهدة