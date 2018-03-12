هنية يؤكد ان حماس وفتح على وشك تشكيل حكومة التوافق

وقال هنية في كلمة خلال جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي بغزة لمناسبة احياء الذكرى الـ66 للنكبة الفلسطينية ان فتح وحماس "قطعتا شوطا لا بأس به في المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وبتنا على اعتاب تشكيل حكومة الوحدة".

واوضح هنية ان "المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الجاري تشكيلها حاليا بعد ان يمنحها الثقة"، مؤكدا ان "اي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية وفتح وحماس توافقتا على ان تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي".

واكد هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان "مراحل التحرر الوطني تتطلب تعايشا وتحركا بين الجميع من دون التخلي عن الاستراتيجيات والثوابت". وتابع "نحن في الحكومة ازلنا وسنزيل كل العوائق والالغام من الطريق".

وتطرق الى ذكرى النكبة قائلا ان "انجاح المصالحة اعظم هدية لشعبنا في ذكرى النكبة". و ان "شعبنا يقول في الذكرى لا تنازل ولا تفريط وارضنا ليست للبيع او المساومة او المزاد العلني تحت اي ظرف من الظروف".

وبدأ وفدا فتح برئاسة عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة وحماس برئاسة موسى ابو مرزوق نائب رئيس حماس ظهر اليوم لقاء في غزة لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة.

وقال مسؤول يشارك في جلسات الحوار لفرانس برس انه "تمت مناقشة اسماء الوزراء في حكومة التوافق وكل الوزراء مستقلون وتكنوقراط ولا يوجد بينهم اي عضو من حماس او فتح".

واشار الى ان عزام الاحمد "سيعرض التشكيلة النهائية التي سيتم التوافق بشأنها على الرئيس لاقرارها".

واوضح هنية في كلمته انه "تم حصر ملف المتضررين بشكل كلي في احداث الانقسام وهم 450 شخصا (قتلوا في الاقتتال الدامي بين الحركتين) والاتفاق على تشكيل الصندوق الوطني للمصالحة المجتمعية لتعويض المتضررين، الحصر يصل لنحو 60 مليون دولار كديات (تعويض مالي لذوي القتلى) وخسائر وبيوت".



