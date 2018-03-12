عزم اميركا على ادامة الازمة بسوريا وراء استقالة الابراهيمي+فيديو

وقال مقداد في تصريح ادلى به الاربعاء لقناة العالم ان الاطراف المنخرطة في الازمة السورية لم تستطع ان تصل الى قناعات متوافقة او رؤى استراتيجية تقوم على وقف القتال بل على العكس تماما فان الولايات المتحدة الاميركية التي تعد اهم طرف من هذه الاطراف تريد ادامة الازمة لانها منخرطة في اكثر من معركة على المستوى الدولي مؤكدا ان الامم المتحدة ايضا والابراهيمي جزء منها لاتخرج عن اطار التاثير الاميركي ولذلك هي ترى وتنظر دائما بنظرة الولايات المتحدة .

وصرح ان الابراهيمي لم يستطع ان يرى حقيقة الاثر الواضح في هذه الحرب الكونية من هؤلاء الاطراف جميعا بل اراد ان يرى الموضوع بعين واحدة وبالتالي كان دوما يحمل الاطراف الداخلية وكان المسالة هي مسالة داخلية وليست اعتداء خارجيا سافرا من قبل الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا والحلف الغربي .

واشار مقداد الى اعتذار الابراهيمي من الشعب السوري وقال ان الابراهيمي لم يستطع ان يعطي الجانب الاقليمي ادوارا حقيقية بحيث لم يقل كلمة واحدة بان هناك اطرافا اساسية لها دور ايجابي او سلبي في سوريا والان تاخر عن الاعتذار لانه كان من الموضوعي ان يقول ان هناك مسؤولية اخلاقية ومادية لهؤلاء الاطراف التي تاجرت بالدم السوري .

وحول تعيين بديل عن الابراهيمي لتسوية الازمة السورية قال مقداد ان الحرب على سوريا هي اكبر من مبعوث اممي هي بحاجة الى توافق دولي والى قرار باننا كمجتمع دولي يجب ان نحارب الارهاب لان الحرب على سوريا هي حرب ارهابية بامتياز بحيث ان هناك قتلة ومرتزقة من اكثر من 33 دولة ولايمكن وقف هذه الحرب الا بموقف شجاع من كافة الاطراف الدولية والاقليمية والمحلية من اجل وقف حمام الدم من خلال تجفيف منابع الارهاب والضرب على الارهاب الدولي واغلاق الحدود ووقف الحرب الاعلامية على سوريا .

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