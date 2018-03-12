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القطاع التعليمي السوري في الزمن الداعشي!

القطاع التعليمي السوري في الزمن الداعشي!
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

لن يترك تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، القطاع التعليمي دون ان يضع لمسته عليه، خصوصا في ظل سيطرته على العديد من المناطق في ريف حلب الشرقي، والرقة، وارياف دير الزور.

داعش الذي أدخل قادته مفاهيم جديدة للتعذيب والإعدام في سوريا، قرر على ما يبدو وضع القطاع التعليمي تحت سيطرته، ولهذه الغاية أصدر التنظيم تعميما في المناطق الواقعة تحت سيطرته في ريف حلب، متوجها من خلاله إلى المدرسين والمعلمين في "ولاية حلب".

وجاء في تعميم داعش:
إلى جميع المعلمين والمدرسين في ولاية حلب
نرجو منكم حضور الدورة التأهيلية للمعلمين في العقيدة والفقه
وسيمنح المعلم في نهاية الدورة وثيقة تؤهله للتدريس في المدارس العامة، وكل من يتخلف عن الدورة، يمنع من القيام بأي نشاط او عمل تعليمي في أراضي الدولة الإسلامية.
وقد حمل التعميم توقيع، أبو مجاهد الذي قدم نفسه على أنه مسؤول إدارة التعليم في ولاية حلب بالدولة الإسلامية.

جدير بالذكر ان الدورة التعليمية التي اعلن عنها التنظيم، بدأت يوم أمس بحسب البيان الذي أصدره مديره التعليمي. 

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