محلول ايراني من مياه الخليج الفارسي لعلاج احتقان الأنف

واحتقان الأنف هو انسداد أجواف الأنف ويعزى عادة لانتفاخ الأغشية المبطنة لجوف الأنف بسبب أوعية الدم الملتهبة تعرف هذه الحالة أيضا بانسداد الأنف.

واشار مدير الشركة المنتجة لهذا المحلول، الدكتور"علیرضا حجتي"، الى التحقيقات المختلفة التي تم اجرائها لانتاج ادوية من مياه المحيط الاطلسي، قائلا:" كل من المياه الحرة في الدنيا لها تركيب ماء و املاح مختلفة عن غيرها و يتميز ماء الخليج الفارسي عن المياه المالحة الاخرى بوجود الكالسيوم و منجنيز والزنك و النحاس.

واضاف الدكتور حجتي: "تم اخذ عينات من الاملاح الموجودة باعماق مختلفة من مياه الخليج الفارسي ووجد ان تركيبة هذه المياه تقضي على الحساسية الموسمية والالتهاب الموسمي للجيوب الانفية كما انها تحافظ على المستوى الطبيعي لرطوبة الاهداب الانفية".

وتابع: "استطعنا في هذه المدة ان نتنج بخاخة ضد احتقان الانف والجيوب الانفية استنادا لتركيب مياه الخليج الفارسي وتم تعبئة هذا المحلول في ايطاليا وحاز على معايير البيع في اوروبا و تم تسجيله باسم جمهورية ايران الاسلامية.