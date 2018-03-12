برنامج لتشفير الملفات وحمايتها بكلمة مرور في ويندوز Windows

ويمكن لمستخدمي ويندوز الإستفادة من برنامج Quick Crypt المجاني، والذي يقدم أداة لتشفير الملفات وبالتالي لايمكن الإطلاع على محتوياتها دون ادخال كلمة المرور.

بعد تشغيل البرنامج يقوم المستخدم بتحديد الملف الذي يرغب بتشفيره، ويقوم بتحديد كلمة المرور من خلال تبويب General، يمكن أيضا الضغط على تبويب Advanced واختيار خوارزمية التشفير. أخيرا بالضغط على زر Encrypt File يتم إنشاء ملف جديد بلاحقة جديدة. ولفك تشفير هذا الملف، يتم تحديد الملف داخل البرنامج ومن اختيار Decrypt File ويقوم بعدها المستخدم بإدخال كلمة المرور.