الرئيس النيجيري يرفض مبادلة المخطوفات بمعتقلين من بوكو حرام

وقال الوزير للصحافيين في ابوجا "ناقشت الامر مع الرئيس وقال لي بوضوح تام انه لن تجري مفاوضات مع بوكو حرام تشمل مبادلة التلميذات بمعتقلين".



وكان زعيم بوكو حرام ابو بكر شيكاو عرض عملية المبادلة هذه في شريط مصور بث الاثنين ظهرت فيه ايضا الفتيات اللواتي خطفن في 14 نيسان/ ابريل من مدرستهن في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا.



وسارع وزير الداخلية النيجيري ابا مورو الى رفض هذا العرض مؤكدا انه لا يحق لبوكو حرام فرض "شروط".



في المقابل، اعلن وزير الشؤون الخاصة تامينو توراكي الذي تراس العام الفائت لجنة كلفت اعداد برنامج عفو عن بوكو حرام، الثلاثاء ان بلاده تبقى "منفتحة على حوار" مع المتمردين.



ونقل الوزير البريطاني الاربعاء عن الرئيس النيجيري انه لا يزال يامل ببدء مفاوضات واسعة مع المتمردين لانهاء التمرد الدامي المستمر منذ 2009.



واضاف "ما بدا لي واضحا ان الرئيس يامل بمواصلة وتسهيل الحوار لتحديد اطار يؤدي الى حل دائم للنزاع وما تسبب به في شمال نيجيريا".



وقال مكتب الرئيس النيجيري انه تلقى رسالتي تضامن من رئيسي الوزراء في الجزائر وباكستان.



وبناء على طلب جوناثان، يناقش النواب النيجيريون امكان تمديد حالة الطوارىء المعلنة منذ عام في ثلاث ولايات بشمال شرق البلاد لستة اشهر.



لكن المعارضة ترفض هذا الاجراء وتعتبر انه لم يساعد في احتواء التمرد مع الحد من حرية السكان.



وتعقد قمة حول الامن في نيجيريا السبت في باريس تضم حول الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قادة خمس دول افريقية على الاقل: نيجيريا واربع دول مجاورة لها هي تشاد والكاميرون والنيجر وبنين. كما دعي الاميركيون والبريطانيون للمشاركة في القمة.



ودعت لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاربعاء نيجيريا الى "استخدام كل الوسائل الضرورية للتوصل الى الافراج عن الفتيات".



في المقابل تكاثرت التظاهرات في العالم اجمع للمطالبة بالافراج عن الفتيات المخطوفات تحت شعار "اعيدوا لنا فتياتنا" اطلق على موقع تويتر.