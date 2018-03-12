ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السعودية الى 157

وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ان عدد الاصابات بالفيروس ارتفع الى 511 مصابا توفي منهم 157 شخصا.



وبين الوفيات ثلاث نساء في الرياض في الستينات كن يعانين من مشاكل صحية ورجلان في محافظة جدة وهما في الخمسينات.



واضاف المصدر نفسه ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بالفيروس تماثلوا الى الشفاء.



واعلنت منظمة الصحة العالمية بعد اجتماع طارىء عقدته الثلاثاء حول كورونا ان لا ضرورة لاعلان حالة "طوارىء صحية عامة شاملة"، في غياب ادلة حول انتقال الفيروس بين البشر.



واكدت المنظمة الاربعاء ان لجنة الطوارىء التي عقدت اجتماعها الرابع حول هذا المرض، اعتبرت "ان خطورة الوضع ارتفعت قياسا على تاثيرها على الصحة العامة".



ولفتت اللجنة الى الارتفاع الكبير لعدد الحالات وضعف التدابير الوقائية والسيطرة على انتقال العدوى



والسعودية هي البلد الاكثر اصابة مع تسجيل 157 وفاة مرتبطة بالمرض في المملكة منذ ظهوره في 2012.



وتم احصاء حالات اصابة في بلدان عدة بينها الاردن ومصر ولبنان وايضا الولايات المتحدة، لكن غالبية المصابين سافروا او عملوا في السعودية مؤخرا.



فضلا عن ذلك سجلت اول حالة خطرة لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية في هولندا لدى رجل سافر الى السعودية كما اعلنت السلطات الصحية الاربعاء.