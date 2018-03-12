قوات اردنية واميركية تجري تمرينا عسكريا مشتركا في الاردن

وقالت الوكالة ان "سلاحا الجو الملكي الاردني والاميركي قاما (خلال التمرين) بفعاليات اشتملت على رماية ذخيرة حية من طائرات «اف 16» و«اف 18» المقاتلتين والقيام بمناورات جوية واطلاق مشاعل ضوئية لتشتيت صواريخ العدو الموجهة".



واضافت ان "العمليات الخاصة الاردنية وقوات المارينز الاميركية قامتا بالانزال الجوي من طائرة «بلاك هوك» تساندها طائرات «الكوبرا» العمودية لتطهير احد المباني".



واوضحت الوكالة ان "المشاركين في التمرين اظهروا مهارة وحرفية عالية في تنفيذ المهام ودقة في اصابة الاهداف ومهنية في تنسيق العمليات المشتركة".



واطلق على التمرين، الذي اقيم في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية (شرق المملكة)، اسم "لقاء الصقور" وهو يقام للمرة الثامنة على التوالي في المملكة منذ عام 2006، بحسب الوكالة.



واشارت الوكالة الى ان نائب الملك الامير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن وقائد سلاح الجو الملكي الاردني اللواء الركن الطيار منصور الجبور وقائد حرس الجو في ولاية كولورادو الاميركية اللواء مايكل ادواردز وعدد من كبار ضباط سلاح الجو الملكي بالاضافة الى عدد من المراقبين العسكريين من دول عربية واجنبية تابعوا التمرين.



وتشهد المملكة قريبا تمرينات "الاسد المتأهب" العسكرية بمشاركة 24 دولة وللعام الرابع على التوالي.