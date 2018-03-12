السعودية تدعو الى تعزيز التعاون بين واشنطن ودول الخليج الفارسي

وقال الامير سلمان الذي يشغل منصب وزير الدفاع ايضا خلال الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع الخليجي المشترك في قصر المؤتمرات بجدة "نجتمع اليوم في ظروف بالغة الأهمية وتهديدات متنامية لامن واستقرار المنطقة ما يحتم علينا (..) تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل مستجد أو طارئ".



واضاف "لقد برزت في السنوات الاخيرة في منطقتنا العربية تحديات امنية عديدة وخطيرة".



واشار ولي العهد الى "الازمات السياسية التي تعصف في بعض الدول العربية والسعي لامتلاك اسلحة الدمار الشامل، وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس، وتنامي ظاهرة الارهاب مما جعل أمن دولنا وشعوبنا في خطر" (حسب قوله).



وتابع ان "هذا يفرض علينا مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق متطلبات امن دول المجلس واستقرار المنطقة".



وعبر عن "السعادة بمشاركة" هيغل الذي تربط دولنا بحكومة بلاده علاقات تاريخية واستراتيجية ساهمت في تعزيز أمن الخليج (الفارسي) واستقرار المنطقة".



واعرب عن "الامل في ان يستمر هذا التعاون لما فيه مصالح مشتركة".



وياتي الاجتماع بين وزير الدفاع الاميركي ونظرائه الخليجيين في ظل نقاط خلاف متعددة بين واشنطن ودول المجلس الست.