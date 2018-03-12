مقتل مستشار وزير الدفاع اليمني واربعة جنود في هجوم

وقال مسؤول عسكري ان الخمسة قتلوا في عزان في محافظة شبوة التي كانت سقطت قبل ايام بيد الجيش وحاول مسلحون من القاعدة استعادتها فجر الاربعاء.



ولم يحدد المصدر رتبة الضابط.



وكان وزير الدفاع محمد ناصر الاحمد الذي يشرف على العملية العسكرية ضد القاعدة نجا الجمعة الماضي من كمين في جنوب اليمن.



وكشف احد الضباط ان الجيش رد هجومين للقاعدة في الجنوب وقتل ثلاثة من المهاجمين واصاب اخرين بجروح.



وقال ان القاعدة شنت هجمات "عدة في وقت واحد ضد مواقع الجيش في عزان وجولة ريدا" في محافظة شبوة، مضيفا ان "ثلاثة من القاعدة قتلوا في الهجمات كما اصيب غيرهم" مشيرا الى جرح ثمانية جنود.



واكد سكان في المنطقتين تضرر عددا من المنازل والسيارت في الاشتباكات.



واضافوا ان عائلات عدة من عزان غادرت البلدة بعد العملية تحسبا لشن هجمات جديدة.



يذكر ان الجيش بدا اواخر نيسان/ ابريل الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على معاقل القاعدة وتمكن من استعادة السيطرة على عزان وجولة ريدا.