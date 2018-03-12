حرائق في كاليفورنيا واجلاء الاف الاشخاص

كذلك، ادت هذه الحرائق التي اندلعت في وقت مبكر من الموسم الى اغلاق طريق سريعة رئيسية.



واعلن المركز النووي في سان اونوفري بجنوب لوس انجليس في تغريدة على تويتر اجلاء 12 شخصا من طاقمه "احترازا" بسبب النار المشتعلة بالقرب منه.



وقرب سان دييغو، طلبت السلطات من عشرين الف شخص مغادرة منازلهم مساء الثلاثاء قبل ان يتمكنوا من العودة اليها لاحقا بعدما نجح عناصر الاطفاء في محاصرة النيران.



لكن حرائق عدة عادت واندلعت الاربعاء احدها في كامب بندلتون بين لوس انجليس وسان دييغو حيث تم اخلاء مبنى يضم اسلحة ومساكن للعسكريين ومدرسة.



وفي كارلسباد، اتت النيران على منازل وخطوط كهرباء. وافادت السلطات ان اكثر من 11 الف شخص اضطروا الى مغادرة منازلهم.



وتسجل في كاليفورنيا حرائق كبيرة خلال الصيف والخريف، لكن الولاية شهدت في الاعوام الاخيرة حرائق عدة قبل موعدها المعتاد.