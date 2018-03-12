تونس بصدد انشاء لجنة مختصة في محاربة الارهاب

وخلال ندوة صحافية في العاصمة تونس، كشف جمعة عن جملة من الاجراءات المتخذة في سياق القضاء على الخطر الارهابي تشمل إحكام السيطرة على الحدود مع ليبيا وتدعيم مجالات التعاون مع الطرف الجزائري.

هذا ودعا جمعة العائلات التونسية الى الاحاطة بأبنائهم والتصدي للاطراف التي تنشر ثقافةَ الموت من خلال استقطاب الشباب للقتال في الخارج بذريعة الجهاد.

يذكر ان الاسبوع الماضي شهد اشتباكات وقصف مدفعي بين الجيش التونسي والجماعات المسلحة المتحصنة بمرتفعات جبل الشعانبي بمحافظة القصرين على الحدود مع الجزائر، معارك تعد الاعنف خلال الفترة الاخيرة بحسب شهود.