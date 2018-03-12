البنتاغون بصدد بيع طائرات ومدرعات للعراق بمليار دولار

وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة تنوي بيع العراق طائرات حربية ومدرعات ومناطيد مراقبة بقيمة حوالي مليار دولار، مبينا أن الاتفاق يتضمن تسليم 24 طائرة من طراز آي تي-6 سي تكسان 2 بإمكانها أن تحمل قنابل تصيب أهدافها بدقة.

ويتضمن الاتفاق الذي قدمه البنتاغون هذا الأسبوع 200 مركبة هامفي مصفحة "سوف تساعد العراق على الدفاع عن منشآته النفطية ضد الهجمات الإرهابية"، حسب تعبيره.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فأن البنتاغون أبلغ الكونغرس اول امس الثلاثاء، بمشروع الصفقة التي تتضمن موافقة البرلمانيين.

ويرى مراقبون أن بيع هذه الطائرات والتجهيزات للعراق من شأنه أن يعزز قدرة القوات العراقية على الاتكال على نفسها في الجهود الهادفة إلى فرض الاستقرار في العراق ومنع امتداد الاضطرابات إلى الدول المجاورة.

وفي حال تحققت هذا الصفقة فهي تمثل آخر سلسلة من عقود التسلح مع العراق في إطار تعزيز قواته العسكرية في وقت تتكثف فيه أعمال العنف والارهاب التي تنسب إلى تكفيريي القاعدة وداعش، وكان العراق قد اشترى 36 طائرة حربية أميركية من طراز أف-16.

وأبدى قائد القيادة المركزية الأميركية لويد اوستن، في 12 ايار الحالي، لوزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي استعداد القيادة التام لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية من ناحية التدريب والتسليح والتجهيز، لمساندتها في حربها ضد "داعش"، حسب وصفه.