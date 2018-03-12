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استئناف المحادثات النوویة بین ظریف واشتون في فیینا

استئناف المحادثات النوویة بین ظریف واشتون في فیینا
الخميس ١٥ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

استأنف وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف ومنسقة السیاسة الخارجیة في الاتحاد الاوروبي کاثرین اشتون صباح الخميس محادثاتهما النوویة في العاصمة النمساویة فیینا للتوصل الی صیاغة مسودة الاتفاق النهائي بعد ان تم تأجیل الاجتماع الثالث من الجولة الرابعة الذي کان مقررا مساء الاربعاء.

وبدأت المحادثات الیوم بین ظریف واشتون في الساعة العاشرة صباحا بتوقیت العاصمة النمساویة فیینا (الثامنة صباحا بتوقیت غرینتش).

وبعد انتهاء هذا اللقاء ستستمر المحادثات بحضور الوفد الایراني ومساعدي اشتون.

وکان مصدر قریب من الوفد الایراني المفاوض قد قال انه نظرا لضرورة اجراء بعض المشاورات بین الوفود المشارکة فقد تقرر تأجیل الاجتماع بین ظریف واشتون الی صباح الیوم الخمیس.

وکان وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف ومنسقة السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبي کاثرین اشتون قد اجتمعا في وقت سابق لصیاغة مسودة الاتفاق النهائي، وقد أوضح ظریف أنه واشتون سیبدآن بصیاغة مسودة الاتفاق النهائي علی أن یجري تعدیلها لتتحول الی اتفاق نهائي یرضي الطرفین.

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