الانتخابات الرئاسية الافغانية تنتقل الى جولة ثانية

واظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الافغانية الخميس ان وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي اشرف غني سيخوضان الدورة الثانية في 14 حزيران/يونيو.

وقال احمد يوسف نورستاني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة "بعد مراجعة معمقة، من الواضح ان اي مرشح لم يتمكن من الحصول على نسبة تفوق 50% وبالتالي ستنظم دورة ثانية" للانتخابات.

ونال عبد الله 45% من الاصوات في الانتخابات التي جرت في 5 نيسان/ابريل فيما نال منافسه غني 31,6% بحسب النتائج النهائية التي تاتي بعد اسابيع من اتهامات بالتزوير قدمها المرشحون.

وكانت الدورة الثانية من الانتخابات مقررة اساسا في 28 ايار/مايو.

وهذه الارقام تؤكد النتائج التمهيدية التي اعلنت في نيسان/ابريل واظهرت تقدم عبد الله.

وهذه الانتخابات التي تشكل اول انتقال للسلطة لرئيس ديموقراطي منتخب، تعتبر اختبارا رئيسيا لافغانستان التي تدخل مرحلة جديدة مجهولة بعد انسحاب قوة حلف شمال الاطلسي بحلول نهاية السنة.

ولا يحق للرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الذي يتولى رئاسة البلاد منذ سقوط نظام طالبان في 2001 الترشح لولاية ثالثة بحسب الدستور.



