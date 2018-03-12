الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة ويبعد 8 مقدسيين

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن القوات الاسرائيلية اعتقلت 3 أشخاص من محافظة نابلس، اثنان من مخيم بلاطة شرق نابلس والثالث من قرية برقة غرب المحافظة، وذلك بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت 3 شبان وفتى 14 عاما من مخيمي العروب والفوار في محافظة الخليل، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية.

من جهة أخرى، افاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة ان سلطات الاحتلال ابعدت 8 مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، لفترات متفاوتة، وفرضت كفالات مالية مقابل الإفراج عنهم.

وافاد مراسلنا ايضا ان مستوطنين من جماعات ما يسمى بـ"تدفيع الثمن" اليهودية اعتدوا على مركبة مواطنة عربية قرب مدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل.