عشرة قتلى بفجيرين ارهابيين قرب مقر للشرطة وسط بغداد

وكان العميد سعد معن المتحدث باسم الوزارة قد قال لفرانس برس ان "ستة اشخاص قتلوا على الاقل واصيب اربعين آخرين بتفجيرين.. احدهما بسيارة مفخخة وسط بغداد".

واوضح ان التفجير الاول وقع بسيارة مفخخة بعد ان اكتشفت القوات الامنية الارهابي المهاجم قرب حاجز تفتيش لقيادة استخبارات الشرطة، ما اسفر عن سقوط ضحايا بين عناصر الامن.

واضاف ان ارهابيا "يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه على بعد مئتي متر من التفجير الاول، عند مطعم شعبي يقع قرب المحكمة، ما ادى الى سوق ضحايا مدنيين".

وكان مصدر امني اعلن في وقت سابق وفي حصيلة اولى مقتل 3 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة قرب قيادة شرطة النجدة الذي يجاور عدة مستشفيات ومحكمة.

ووقع الانفجار الارهابي حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (07,00 تغ) واسفر عن اضرار مادية بعدد من السيارات المدنية.

ويشهد الشارع الذي وقع فيه الانفجار ازدحاما شديدا لوجود مستشفى عام للاطفال واكبر مستشفى لامراض العظام في البلاد.

وتأتي الهجمات بعد يومين من سلسلة اعتداءات ارهابية دامية في البلاد اسفرت عن مقتل 25 شخصا ونحو مئة جريح بانفجار عشر سيارات مفخخة معظمها استهدفت احياء ذات غالبية شيعية في بغداد.

وتاتي هذه الاعتداءات ايضا قبل ايام على اعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان/ابريل الماضي، وهي لاولى منذ رحيل قوات الاحتلال الاميركية عن العراق نهاية عام 2011.