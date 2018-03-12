السد ينتزع بطاقة ربع النهائي بتعادله مع فولاذ 2-2

سجل للسد الجزائري نذير بلحاج (16) وخلفان ابراهيم (28)، ولفولاذ البرازيلي لوسيانو بيريرا (77 من ركلة جزاء و87).وكان الفريقان تعادلا سلبا في مباراة الذهاب بالدوحة الاسبوع الماضي. وشهدت المباراة شوطين متناقضين تماما، فقد فاجأ السد مضيفه بضغط هجومي في الاول وخطف هدفين عبر بلحاج وخلفان وضعاه نظريا في دور الثمانية قبل انتهاء المباراة. وجاء الهدف الاول بعد هجمة منظمة وصلت على اثرها الكرة الى بلحاج على حدود المنطقة فسددها بيسراه داخل المرمى، ثم اضاف خلفان الثاني من هجمة سريعة توجها بكرة قوية اخطأ حارس فولاذ في ابعادها فسكنت شباكه. وكان السد على وشك اضافة الهدف الثالث من هجمة مرتدة لكن القائم ناب عن الحارس في ابعاد كرة حسن الهيدوس (35).وقدم الفريق الايراني اداء مغايرا في الشوط الثاني، وحصل على فرص بالجملة، فادرك التعادل وكان على وشك تسجيل هدف الفوز في الثواني الاخيرة لولا تدخل القائم. وحصل فولاذ على ركلة جزاء اثر خشونة من عبد الكريم حسن الذي نال انذارا ثانيا وطرد من الملعب، فانبرى لها بيريرا بنجاح مقلصا الفارق، ثم اضاف الهدف الثاني اثر متابعة رأسية بعد خطأ في التغطية من الهيدوس. وكانت الثواني الاخيرة طويلة جدا على لاعبي السد الذين تراجعوا الى منطقتهم لمنع اهتزاز شباكهم بهدف ثالث يقضي على آمالهم، وتكفل القائم الايمن بابعاد كرة في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع. وكان السد تأهل بصعوبة بالغة الى الدور الثاني وانتظر حتى الجولة الاخيرة من منافسات الدور الاول لحجز بطاقته حيث حل ثانيا في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة خلف الهلال السعودي، ونقطة ايضا امام الاهلي الاماراتي وسيباهان اصفهان الايراني. اما فولاذ، فتأهل الى الدور الثاني بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية بدون خسارة وبرصيد 14 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على بونيودكور الاوزبكي والجيش القطري، وحل الفتح السعودي اخيرا في هذه المجموعة بنقطتين فقط. يذكر ان السد هو الفريق القطري الوحيد المتبقي في البطولة بعد خروج لخويا والريان والجيش من الدور الاول. وكان السد توج بطلا لدوري ابطال اسيا عام 2011 بفوزه في النهائي على شونبوك موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقت الاصلي والاضافي 2-2 في جيونجو.

