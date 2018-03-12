شاردي يطيح بفيدرر

خاض فيدرر مباراته الاولى منذ ان رزق بتوأمين الاسبوع الماضي ومنذ خسارته نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز الشهر الماضي امام مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، وقد بدا السويسري مرتاحا تماما في لعبه بعد ان حسم المجموعة الاولى دون صعوبة تذكر 6-1.لكن شاردي، المصنف 46 عالميا، انتفض في المجموعة الثانية وانهاها لمصلحته 6-3 قبل ان يجر منافسه السويسري، المتوج بلقب واحد هذا الموسم رفع من خلاله رصيده الى 78 لقبا، الى شوط فاصل في المجموعة الاخيرة حسمه لمصلحته 8-6، منهيا اللقاء في ساعتين و7 دقائق.ويلتقي شاردي الذي سبق ان تواجه مرة واحدة مع فيدرر وكانت هذا الموسم في نصف نهائي دورة بريزباين الاسترالية حيث خسر بثلاث مجموعات، في الدور الثالث مع الكرواتي ايفان دوديغ الذي تغلب بدوره على التشيكي لوكاس روسول 6-1 و6-2. ومن جهته، تخطى البريطاني اندي موراي السابع الدور الثاني بتغلبه على الاسباني مارسيل غرانويرس 6-2 و7-5 في اعادة للدور ذاته من نسخة الموسم الماضي حين اضطر الاول للانسحاب بسبب الاصابة. ويلتقي موراي، الباحث عن لقبه الاول في 2014 والتاسع والعشرين في مسيرته، في الدور المقبل مع النمسوي يورغن ميلتسر الذي تغلب على الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و6-7 (5-7) و6-3. وبلغ الدور ذاته الالماني طومي هاس الخامس عشر بفوزه على الهولندي ايغور سييسلينغ 7-6 (8-6) و6-1، ليواجه فافرينكا المصنف ثالثا. كما تأهل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الحادي عشر بفوزه على الجنوب افريقي كيفن اندرسون 7-6 (16-14) و7-6 (7-5) في ساعتين و15 دقيقة، ليلتقي مع الكندي ميلوس راونيتش الثامن الذي تغلب الثلاثاء على الايطالي سيموني بوليلي.

