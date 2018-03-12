هل تصبح ليفني أمينا عاما لجامعة بعض الدول العربية؟

تسيبي ليفني رئيسة الحكومة الإسرائيلية السابقة والوزيرة الحالية في حكومة نتنياهو ورئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض مع السلطة الفلسطينية وكما فعلت في مرات سابقة قامت بزيارة عدد من الدول العربية مرات عدة خلال أقل من شهرين واقنعت هذه الدول بتجميد مساعداتها التي تعهدت بها للسلطة بحسب ما كشفته ليفني نفسها. ما يرسم صورة عن علاقة رسمية إسرائيلية عربية لن تلبث أن تتحول علنية بحسب ما أكده أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي.

- إحدى عشرة مرة زارت ليفني دولاً عربية خلال خمسين يوماً، كيف يمكن تفسير هذا الرقم القياسي الجديد لهذه الزيارات من جانب الكيان الإسرائيلي للدول العربية؟

- وهل جاء الوقت لتعيينها بمنصب أمين عام الجامعة كما قال أحد الكتاب العرب ساخراً من ذلك؟

* هجوم إلكتروني جديد على الكيان الإسرائيلي استهدف مئات المواقع التابعة لمؤسسات حكومية ومالية وأمنية أدى إلى تعطيلها وإلى إحداث بلبلة وارتباك داخل صفوف الاحتلال. هذا حصل رغم إجراءات الوقاية المتخذة والتي يباهى بها العدو الذي رسم صورة في إعلامه حاولت منذ الهجوم الأخير العام الماضي إبراز تفوق تكنولوجي في وسائل الحماية لمواقعه الالكترونية. غير أن ما حصل قلب الصورة رأسا على عقب.

- هزيمة جديدة للاحتلال أمام هجمات الأنونيموس رغم كل إجراءات الحماية المتخذة للشبكة العنكبوتية، ماذا تعني هذه الهزيمة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي؟

الضيف:

وليد زيتوني - كاتب ومحلل سياسي