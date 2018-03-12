هانز بليكس: إيران عضو في (ان بي تي) ويحق لها تخصيب اليورانيوم

وأضاف بليكس في لقاء مع القناة الثانية في التلفزيون الإيراني بثته مساء أمس أن الجدل المتعلق بحق التخصيب في المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي هو جدل قانوني يجب أن يسوى.

وأوضح أن العديد من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي مثل اليابان والبرازيل يقومان بتخصيب اليورانيوم وأن كوريا الجنوبية لديها 20 محطة نووية.

وأشار إلى ازدواجية التعامل الأميركي مع السلاح النووي الصهيوني وقال إنه بالرغم من أن أميركا غاضبة من تل أبيب إلا أنها لا تريد أو لا تستطيع أن تفعل شيئاً إزاءها.

وأضاف بليكس: إن أميركا تحاول التشبث بذريعة الدفاع عن النفس لتبرير امتلاك إسرائيل للسلاح النووي.

وشدد على أن العالم غير مرتاح لامتلاك الكيان الإسرائيلي للسلاح النووي وأن الجميع يعمل على تشجيعها للتخلص من الرؤوس النووية التي تمتلكها.

وأضاف أن إيران ومصر دعتا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي إلا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف في وجه تحقيق هذا الهدف.

وحول صمت المحافل الدولية إزاء جرائم اغتيال العلماء الإيرانيين قال بليكس إن هذا العمل مدان وعلى المحافل الدولية أن تدينه.

وحول غزو أميركا للعراق قال بليكس إن أميركا وقعت ضحية المعلومات الخاطئة .