إحياء النكبة في الأراضي الفلسطينية يمتزج بإضراب الأسرى+صور

وأفاد مراسلنا أن الاحتفالات التي امتزجت بقضية إضراب الأسرى الفلسطينيين بدأت بالوقوف دقيقه حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني الفلسطيني قبل أن تبدأ الكشافة بالمرور بين الجماهير.

وتضمن المهرجان لوحة فنية تعبر عن مرحلة الهجرة بالنسبة للفلسطينيين وتمثلت بمرور شاحنة قديمة تحمل فلسطينيين من كافة الأعمار ويبدو عليهم الشحوب وهم ينظرون إلى الخلف تعبيراً عن بقاء الفلسطينيين مرتبطين بأرضهم التي هجروا منها قسرا.

وخلال المهرجان تحدث عدد من قادة الفصائل والذين عبروا عن رفضهم لأي حلول تنتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم؛ واعتبر عصام بكر القيادي في حزب الشعب بأن حق العودة أصيل لا يسقط بالتقادم وأنه خط أحمر لا يحق لأحد الاقتراب منه عبر المفاوضات أوغيرها.

يذكر أن أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون لاجىء فلسطيني مازلوا يعيشون في مخيمات موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ومصر وسوريا ولبنان.