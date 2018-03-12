وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس النمساوي

وتم البحث خلال اللقاء بين ظريف وفيشر بشأن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية في إيران والنمسا حيث أكدا علی رفع مستوی التعاون بينهما، كما بحثا بشأن أهم المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا ورحب الرئيس النمساوي هانس فيشر بدعم قائد الثورة الإسلامية للمفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية في إيران ومجموعة دول 5+1.

واعتبر فيشر دعم قائد الثورة الإسلامية للمفاوضات النووية بأنه يبعث علی التفاؤل.

وأشار فيشر إلی التقدم الحاصل في المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية في إيران والسداسية الدولية، معرباً عن أمله بأن تشهد فيينا في النهاية الوصول إلی الاتفاق النووي الشامل.

كما وصف زيارة وزير الخارجية النمساوي إلی طهران بأنها كانت إيجابية للغاية، معرباً عن التفاؤل بالمحادثات التي جرت خلال الزيارة.

من جانبه صرح وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء بإمكانية الوصول إلی الاتفاق النهائي مع مجموعة 5+1 وقال: إن الواقعية والإرادة لدی الطرفين عامل أساس للوصول إلی النتيجة.

وخلال اللقاء أكد الجانبان علی تعميق العلاقات الثنائية ومن ضمنها زيارة الرئيس النمساوي إلی طهران وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ومنها الوضع في سوريا والانتخابات القادمة فيها وتطورات العلاقة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والسعودية.

وتعتبر النمسا إحدی الدول الأعضاء المؤثرة في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد دوماً علی حفظ وتعزيز علاقاتها السياسية مع الجمهورية الإسلامية في إيران.