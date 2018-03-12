بانوراما:مفاوضات ايران النووية وكارثة المنجم بتركيا واتحاد المغرب العربي

في برنامج بانوراما الليلة تشاهدون :

سنتابع التطورات التي ترافق المفاوضات بين ايران والمجموعة السداسية في جولتها الرابعة في فيينا بهدف التوصل الى صياغة مسودة الاتفاق النووي وانهاء الازمة المثارة حول البرنامج النووي الايراني.

في الموضوع الثاني سنستعرض ردود الافعال والاحتجاجات الشعبية الغاضبة حيال كارثة منجم سوما في تركيا حيث تتزايد حصيلة الضحايا من العمال رغم الزيارتين اللتين قام بهما لموقع المنجم كل من اردوغان ورئيس الدولة عبد الله غول.

وفي الموضوع الثالث والاخير سنبحث في مؤشرات تحريك الجمود في اتحاد المغرب العربي بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد حيث تم الاتفاق على عقد قمة في اكتوبر المقبل وذلك بعد تاجيل لها دام لاكثر من عقدين.



