مقتل 6 مدنیین بمدينة الصدر و5 ضباط جيش في صلاح الدين بالعراق

وقال مصدر في الشرطة العراقیة لـ"السومرية نيوز" إن "حصيلة تفجير سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة القيارة التابعة لمدينة الصدر، بلغت مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين وثلاثة مدنيين بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثة القتيل إلى الطب العدلي".

وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم الخميس، مقتل 10 مدنيين وجرح 40 آخرين بتفجير سيارتين مفخختين في الكرادة وسط العاصمة، ومقتل عنصر صحوة وثلاثة من أسرته بهجوم مسلح جنوبي بغداد.

کما أعلنت الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين قاموا بقتل خمسة ضباط في الجيش أثناء توجههم لأداء واجبهم في مدينة الأنبار التي يخوض فيها الجيش معارك ضد تنظيم داعش.

وقال رائد في شرطة محافظة صلاح الدين إن "مسلحين مجهولين قاموا بايقاف سيارة تقل خمسة ضباط في الجيش في منطقة ذراع دجلة وأعدموهم على الفور، وأفرجوا عن السائق".

وبحسب الشرطة إن "رتب الضباط الخمسة تتراوح بين مقدم وملازم، وكانوا يرتدون زياً مدنياً لحظة إيقافهم من قبل المسلحين".

وقال مصدر طبي إن "الضحايا الذين نقلوا إلى مستشفى سامراء، مصابون بطلقات في الرأس والصدر".

وينتمي الضباط إلى الفوج الأول في اللواء 17 في الجيش العراقي الذي يخوض معارك ضارية في محافظة الأنبار خصوصاً في الفلوجة التي خرجت عن السيطرة منذ نحو خمسة أشهر.