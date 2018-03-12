بويول يرحل عن برشلونة رسميا

وأعلن بويول رحيله في مؤتمر صحفي حاشد، رافقه فيه زملاء سابقون وحاليون، ومدربون سابقون ورؤساء حاليون وسابقون للنادي، فضلا عن مدربون سابقون للمنتخب الإسباني لكرة القدم مثل خوسيه أنطونيو كاماتشو وإنياكي سايث، إلى جانب العديد من رموز عالم الساحرة المستديرة في إسبانيا.

وقال بويول "انتهت حقبة، لكن بالنسبة لي تأتي حقب أخرى، أتمنى أن أستمتع بها كما استمتعت بهذه"، متمنيا أن يتعافى من مشكلاته البدنية، مع تخلصه من الضغوط التي رافقته وهو يلعب على أعلى مستوى احترافي.

وتسببت الإصابات المتكررة، والتي زادت وتيرتها بصورة أكبر في الأعوام الأخيرة، في التعجيل برحيل بويول الذي كان عقده مع النادي الكتالوني يمتد إلى يونيو 2016.

وشارك بويول (36 عاما) في 593 مباراة رسمية مع برشلونة، الفريق الذي أحرز معه 21 لقبا (ست بطولات دوري، وثلاث في دوري الأبطال واثنتان في كأس الملك، واثنتان في كأس السوبر الأوروبية، وست في كأس السوبر الأسبانية، واثنتان في بطولة العالم للأندية).

كما شارك مع المنتخب الإسباني في 100 مباراة دولية، في مشوار حقق خلاله إنجازات عديدة أبرزها الفوز بكأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا وبطولة الأمم الأوروبية عام 2008 في سويسرا والنمسا، إلى جانب الميدالية الفضية خلال دورة الألعاب الأوليمبية عام 2000 في سيدني.