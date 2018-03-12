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طهران والرياض قادرتان على استعادة الاستقرار للمنطقة

طهران والرياض قادرتان على استعادة الاستقرار للمنطقة
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال حسين امير عبداللهيان مساعد وزير خارجية ايران إن طهران والرياض قادرتان على اعادة استقرار المنطقة، وذلك تعليقا على دعوة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لنظيره الايراني.

وفيما اشار عبد اللهيان الى ان زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى السعودية تحتاج الى تحضيرات، اكد من جهة اخرى أن حل المشاكل في المنطقة على رأس جدول اعمال البلدين، وأن طهران والرياض تملكان القدرة على اعادة الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن السعودية تلعب دورا مهما في العالم الاسلامي.

ولفت عبداللهيان الى أن هناك محادثات قد حصلت مع الرياض بما يخص البحرين، وكشف عن أن احد رؤساء دول المنطقة سيزور ايران.

وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل اعلن الثلاثاء أنه وجّه دعوة الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض، مضيفا أن بلاده مستعدة لاستقبال الوزير ظريف في أي وقت يراه مناسبا.

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