نادال تخطى يوجني وفافرينكا يلحق بفيدرر

وضرب نادال الذي احتفظ الاحد بلقبه بطلا لدورة مدريد، موعدا في الدور المقبل مع البريطاني اندي موراي السابع الذي تخطى بدوره النمسوي يورغن ميلتسر 7-6 (7-1) و6-4.

ولحق السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف ثالثا بمواطنه روجيه فيدرر الرابع وخرج من الدور الثالث اثر خسارته امام الالماني طومي هاس الخامس عشر 7-5 و2-6 و3-6 في 120 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لهاس على فافرينكا، المتوج بلقب بطولة استراليا المفتوحة اولى البطولات الاربع الكبرى (الغراند سلام) مطلع العام الحالي على حساب الاسباني رافايل نادال الاول عالميا وبطل دورة مونتي كارلو ثالث دورات الماسترز في نيسان/ابريل الماضي على حساب فيدرر بالذات، في مباراتين جمعتا بينهما حتى الان بعد الاولى في الدور الثاني لدورة الدوحة والتي انتهت بثلاث مجموعات 5-7 و6-2 و7-5.

وكان فيدرر ودع الدورة امس الاربعاء بخسارته امام الفرنسي جيريمي شاردي 6-1 و3-6 و6-7 (6-8) في الدور الثاني.

ويلتقي هاس في الدور ربع النهائي مع البلغاري غريغور ديميتروف الثاني عشر الذي اطاح بالتشيكي توماس برديتش السادس 6-7 (3-7) و6-2 و6-2.

وحقق الاسباني دافيد فيرر الخامس فوزه الثالث في 3 مواجهات على اللاتفي ارنستس غولبيس 6-2 و6-3، وسيقابل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني او الالماني فيليب كولشرايبر.

وبلغ الدور ذاته الكندي ميلوش راونيتش الثامن بتغلبه على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الحادي عشر 7-6 (7-5) و6-4 في ساعة و48 وهو سيلتقي في الدور المقبل مع الفرنسي الاخر جيريمي شاردي الذي تغلب على الكرواتي ايفان دوديغ 6-3 و6-2.

وهو الفوز الاول لراونيتش في 3 مباريات أمام تسونغا حيث خسر مرتين الاولى في الدور الثاني لدورة الالعاب الاولمبية في لندن عام 2012، والثانية في ثمن نهائي دورة انديان ويلز العام الماضي.

ولدى السيدات، بلغت الاميركية سيرينا وليامس المصنفة اولى وحاملة اللقب، والصينية نا لي الثانية الدور ربع النهائي بتغلب الاولى على مواطنتها فرفارا لبتشنكو 6-1 و6-2، والثانية على الاسترالية سامانتا ستوسور 6-3 و6-1 في 68 دقيقة.

وتلعب سيرينا في الدور المقبل مع الصينية جانغ شواي الفائزة على الاميركية كريستينا ماكهايل 6-2 و4-6 و6-2.

من جانبها، تلتقي نا لي التي فكت عقدتها الاسترالية حيث حققت فوزها الاول في 7 مباريات جمعتها مع ستوسور، مع الايطالية سارا ايراني العاشرة والتي تغلبت على التشيكية بترا تشيتكوفسكا الصاعدة من التصفيات 6-4 و7-6 (7-3) في ساعة و58 دقيقة.

وهو الفوز الاول لايراني في 3 مباريات امام تشيتكوفسكا حيث خسرت امامها مرتين عام 2011 في الدور ربع النهائي لدورة باليرمو الايطالية والدور الاول لدورة بكين.

وتأهلت أيضا البولندية انييسكا رادفانسكا الثالثة بتغلبها على الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-4 و6-1 في ساعة و27 دقيقة.

وهو الفوز السادس على التوالي لرادفانسكا على سكيافوني في 10 مباريات جمعت بينهما حتى الان، كما هو الفوز الثاني للبولندية هذا العام بعد الاول في الدور ثمن النهائي لدورة كاتوفيتسه البولندية منتصف الشهر الماضي.

وتلتقي رادفانسكا في الدور المقبل مع الصربية يلينا يانكوفيتش السادسة التي هزمت الايطالية الاخرى فلافيا بينيتا الثانية عشرة 6-2 و6-3.

وشهد الدور الثالث ايضا انسحاب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة امام الاسبانية كارلا سواريز الثالثة عشرة بداعي الاصابة، وتلتقي الاخيرة مع الصربية آنا ايفانوفيتش الحادية عشرة التي تغلبت على الروسية ماريا شارابوفا الثامنة وبطلة اربع دوارت كبرى 6-1 و6-4.

وهو الفوز الثاني لايفانوفيتش بطلة رولان غاروس عام 2008 على شارابوفا في 10 لقاءات جمعت بين اللاعبتين حتى الان.