عشرات الضحايا بمفخخة بريف حلب، والجيش يتقدم بعدة مناطق

وأفاد المرصد المعارض أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى والمفقودين.

وفي سياق آخر واصلت جماعة داعش تقدمها في مدينة دير الزور، أما في الرقة فقد فجر عناصر الجماعة مرقد الصحابي الجليل اويس القرني بالكامل، فيما تابع الجيش السوري تقدمه على عدة جبهات في حلب وادلب وريف حمص.

ويواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في حي جوبر قرب العاصمة دمشق بعد تحقيق القوات البرية لاختراقات من الجهة الشمالية والجنوبية للحي، أعقبها اشتباكات عنيفة أدت الى مقتل العشرات من مسلحي ما يسمى بجبهة النصرة والجبهة الاسلامية، كما سيطر الجيش على بلدتين في ريف حماه.

