المعارضة:لا مفر من الحل السياسي..

وهو ما اكده تقرير وزارة الخارجيّة الأميركيّة حول غياب الحريّات الدينيّة في البحرين.

و قيادات المعارضة تؤكد على النتيجة الخاسرة للمراهنة على الحل الامني و يحذرون السلطة من الكلفة الباهظة لهذا الخيار.

عجز في الموازنة و ارتفاع الدين و تفريخ ازمات و انقسام سياسي و اصرار على طلب التغيير و الاصلاح

و انتخابات على الابواب تقول المعارضة انها ستقاطعها.

الحل السياسي هو البديل المنقذ و لا بد من تهيئة الاجواء و الظروف لانتاجه

- فهل تقبل السلطة بالخروج من خيار الحل الامني و تبدأ بتهيئة الاجواء لحوار وطني جاد يمهد الطريق لحل سياسي شامل؟

الضيوف:

محمد جميل الجمري - نائب سابق في كتلة الوفاق

علي الشمطوط - نائب في البرلمان البحريني