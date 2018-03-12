المعارضة:لا مفر من الحل السياسي..

وهو ما اكده تقرير وزارة الخارجيّة الأميركيّة حول غياب الحريّات الدينيّة في البحرين.
و قيادات المعارضة تؤكد على النتيجة الخاسرة للمراهنة على الحل الامني و يحذرون السلطة من الكلفة الباهظة لهذا الخيار.
عجز في الموازنة و ارتفاع الدين و تفريخ ازمات و انقسام سياسي و اصرار على طلب التغيير و الاصلاح
و انتخابات على الابواب تقول المعارضة انها ستقاطعها.
الحل السياسي هو البديل المنقذ و لا بد من تهيئة الاجواء و الظروف لانتاجه
- فهل تقبل السلطة بالخروج من خيار الحل الامني و تبدأ بتهيئة الاجواء لحوار وطني جاد يمهد الطريق لحل سياسي شامل؟
الضيوف:
محمد جميل الجمري - نائب سابق في كتلة الوفاق
علي الشمطوط - نائب في البرلمان البحريني