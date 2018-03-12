هل تعرف راتب اوباما كرئيس للولايات المتحدة؟

وأعلن أوباما وزوجته ميشيل في نيسان/أبريل أن دخلهما العام الماضي بلغ 503183 دولار.



وكرئيس للولايات المتحدة يبلغ راتب أوباما 400 ألف دولار سنويا.



وفي نماذج إقرار الذمة المالية التي صدرت الخميس سجل أوباما دخلا خارج راتبه تراوح بين حوالي 180 ألف و482 ألف دولار من حقوق نشر كتب وعوائد استثمارات.



كما أعلن أوباما عن رهن عقاري مدته 30 عاما بقيمة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار على منزله في شيكاغو بفائدة 5.625 بالمئة.



وأفاد نائب الرئيس جو بايدن بأن لديه أصولا تتراوح قيمتها بين حوالي 230 ألف و850 ألف دولار، ويبلغ راتبه السنوي 230700 دولار.



وسجل بايدن دخلا خارج راتبه بلغ ما بين 30 ألف إلى 105 آلاف دولار من إيجارات عقارية وحقوق نشر كتب.

