طرح نظارات Google Glass للبيع في الأسواق الأميركية

وتشير صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" الى أن الشركة كانت قد أجرت "اختبار بيتا مغلق" لهذه النظارات، وفي شهر أبريل/نيسان الماضي عرضتها للبيع في دوري الغولف الذي أقيم في ولاية فلوريدا "The Players Championship". ولكن ليس معروفا الآن كم ستستمر الفعالية الحالية، نظرا لعدم معرفة عدد النظارات التي أنتجتها الشركة.

ولا يمكن اعتبار النظارات المطروحة للبيع حاليا، بضاعة جاهزة تماما، لأن الشركة مستمرة في تحسينها من الجانب الفني والجانب البرمجي.

ولا تستبعد الصحيفة أن تتفق شركة جوجل مع شركات إنتاج نظارات مثل Oakley وRay-Ban لتصبح نظاراتها ذات شكل أجمل.

ونظارات Google Glass – نظارات الكترونية تسمح لمستخدمها بالحصول على المعلومات اللازمة على شاشة خاصة عن المواقع المرئية.

وتستخدم في هذه النظارات شاشة عرض تثبت على الرأس فوق العين اليمنى وآلة تصوير بمقدورها تسجيل شريط فيديو فائق الدقة.

وتنوي شركة جوجل، دمج 3 وظائف في نظارات Google Glass ، هي الواقع المعزز "الحقيقة المدمجة" والاتصالات مع الانترنت والفيديو.