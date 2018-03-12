طهران تأسف لابطال محكمة ارجنتينية اتفاق "لجنة تقصي الحقائق"

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية أفخم أن الجمهورية الاسلامية ومن منطلق يقينها بعدم صحة الاتهامات الموجه ضد مواطنيها، عمدت الى توقيع اتفاق مع الحكومة الارجنتينية في الـ 27 من يناير/كانون الثاني عام 2013.

واشار افخم الى انه على مدار عقد جولات من المباحثات بين ايران والارجنتين، اعربت طهران بدورها عن التزامها بالاتفاق الموقع والعمل به، حيث انها تعتبر الاتفاق فرصة مواتية لاستكشاف حقيقة كارثة مركز "آميا"، لحل المسئلة بين البلدين.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية ان قرار المحكمة الارجنتينية أجهض بدوره تلك الفرصة.

واضافت أفخم: "ان الجمهورية الاسلامية في ايران تعرب عن انزعاج وأسفها من قرار المحكمة الارجنتينية".

وكانت المحكمة قضت ببطلان اتفاق بين ايران والارجنتين لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادث مركز آميا، لاعتباره غير دستوري وذلك على خلفية طعن تقدم به اللوبي الصهيوني ضد الحكومة الارجنتينية.

