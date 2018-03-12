الرئيس اليمني يتعهد بتطهير اخر معاقل القاعدة

وقال هادي خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة الامنية العليا: "ان الجميع يعرف ان العدوان الهمجي والغاشم لتنظيم القاعدة الارهابي وصل الى العاصمة صنعاء وبات يقلق يومياتها ولا بد من العمل على استئصال الارهاب بكل ما هو ممكن".

واكد ان المعركة مع القاعدة مفتوحة وعلى القوات المسلحة والامن الاستعداد لحملات تطهيرية في محافظات أبين مأرب وشبوة والبيضاء واي مكان وجدت فيه القوى الارهابية، مشددا على انه لا بد من ملاحقتها بقوة حزم".

وقد استهدف هجوم غير مسبوق نسب الى القاعدة، في التاسع من ايار/مايو القصر الرئاسي في صنعاء واسفر عن مقتل 5 حراس.

وبعد اشتداد الاعتداءات على قوات الامن شن الجيش في 29 نيسان/ابريل هجوما واسع النطاق لدحر القاعدة من معاقلها بمحافظات شبوة وأبين وقتل العشرات من مقاتلي الجماعة، لكن المقاتلين الذين نجوا من المعارك يحاولون الان اللجوء الى محافظات اب (وسط) ولحج (جنوب) ومأرب (شرق) وصنعاء لمهاجمة مواقع عسكرية وامنية وارتكاب اعتداءات.