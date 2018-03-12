ايران تعتلي عرش بطولة كاس العالم للمصارعة الرومانية والقائد يهنيء

ففي اطار هذه المنافسات التي اقيمت على صالة السابع من تير بالعاصمة الايرانية طهران، بدأ بطلنا العالمي والاولمبي حميد سوريان سلسلة انتصارات ايران بفوزه على غريمه الروسي مينجيان سمنوف بواقع 6-5 في منافسات وزن 59 كلغ ليحقق اول انتصار لايران .

اما المصارع الروسي ادام كوراك فقد عادل النتيجة بفوزه على منافسه الايراني اميد نوروزي بنتيجة 8-6 في منافسات وزن 66 كلغ.

وعاد منتخب ايران لنغمة الانتصارات بفوز سعيد عبدولي على غريمه الروسي جنكيز لابازانوف بنتيجة 3-0 ليحقق الفوز الثاني لايران في وزن 71كلغ.

لكن المنتخب الروسي عادل النتيجة مرة ثانية بفوز رومن ولاسوف على مصارعنا فرشاد عليزادة بنتيجة 10-0 ليتعادل الفريقان في الانتصارات .

بعد ذلك استفاق منتخب ايران من سباته ليحقق اربعة انتصارات متتاليه سطرها كل من حبيب اخلاقي ( 80 كلغ ) وطالب نعمت بور ( 85 كلغ ) ومهدي علياري ( 98 كلغ ) وبشیر باباجان زادة ( 130 كلغ ) ليعتلي عرش البطولة للمرة الرابعة في تأريخه بفوزه على نظيره التقليدي باقتدار غير مسبوق.

هذا وهنأ قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي ابطال المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية بمناسبة فوزهم ببطولة كاس العالم للمصارعة الرومانية.

واعرب قائد الثورة في رسالة بعثها عن شكره لابطال المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية لفوزهم باقتدار بلقب بطولة كاس العالم للمصارعة الرومانية التي اقيمت بالعاصمة طهران .

وقال قائد الثورة الاسلامية في رسالته اشكركم لانكم بعثتم الفرحة في قلوب ابناء الشعب الايراني.

