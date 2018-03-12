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منتدى حقوقي: 40 ألف ناشط ومعتقل رأي بالسجون الخليجية

منتدى حقوقي: 40 ألف ناشط ومعتقل رأي بالسجون الخليجية
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

دعت منظمة حقوقية الى اطلاق سراح الآلاف من معتقلي الرأي في الدول العربية بالخليج الفارسي بمناسبة ما تطلق عليه يوم معتقلي الخليج (الفارسي).

وقال رئيس منتدى الخليج (الفارسي) للمجتمعات المدنية انور الرشيد: "ندعو الى اطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رايهم".

واوضح الرشيد فانه في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون (البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والامارات) يوجد بين 30 و40 الف سجين ومعتقل رأي".

واشار الى ان تلك الارقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج الفارسي ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية.

واكد الرشيد ان غالبية السجناء معتقلون في السعودية ثم البحرين. مشيرا الى انه تم تشكيل فريق قانوني مع محامين من اوروبا والولايات المتحدة لزيارة المعتقلين في دول مجلس التعاون حين تسمح الحكومات بذلك.

ولفت الى ان المعتقلين يشملون اطباء ومعلمين وكتاب ونشطاء وسياسيين ونواب وغيرهم، مشيرا الى ان حالات معينة بقي خلالها المعتقلون في السجن حتى بعد انتهاء مدة حكمهم، فيما حرم المفرج عنهم من حقوقهم الاساسية ومن بينها منعهم من السفر.

وكانت قد اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بالقيام بـ"اعتقالات عشوائية ومحاكمات جائرة، والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات الاربع الماضية".

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