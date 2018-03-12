بالصور/اقامة مهرجان حق العودة في مخيم البداوي

وتصادف 15 ايار / مايو الذكرى الـ 66 لـ ‘نكبة فلسطين’، حين قامت العصابات الصهيونية، بعد انسحاب بريطانيا ‘دولة الانتداب’ بشكل مفاجيء من فلسطين، بمهاجمة المدن والقرى وتشريد سكانها، بعد أن ارتكبت عشرات المجازر.

وحق العودة الفلسطيني هو حق الفلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة، الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948.

ونشر المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت اليوم الجمعة بيانا جاء فيه ان مهرجان حق العودة ياتي بالتنسيق مع مسيرة العودة إلى فلسطين، تحت عنوان" فلسطين تجمعنا والمقاومة خيارنا" حيث شارك عدد من الجمعيات الكشفية في المسيرة التي انطلقت من ملعب فلسطين في مخيم البداوي، عند الساعة الخامسة والنصف، وجالت شوارع المخيم، وانتهت المسيرة في ساحة الشهداء عند مدخل المخيم الشمالي.

وتم زرع شجرة زيتون من قبل أطفال العودة، تعبيراً عن التمسك بجذورهم، وأرضهم الفلسطينية، وتأكيداً على حق العودة إلى فلسطين كل فلسطين.

كما تم إلقاء القسم الفلسطيني من جميع الحاضرين، ثم اختتمت المسيرة بكلمة للفصائل الفلسطينية، ألقاها السيد أبو خالد غنيم، وكلمة لجنة مهرجان حق العودة ومسيرة العودة الى فلسطين، ألقتها الأخت سلام سويدان.