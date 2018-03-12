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بالصور /اعتصام في مخيم عين الحلوة بذكرى النكبة

بالصور /اعتصام في مخيم عين الحلوة بذكرى النكبة
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

نظمت منظمة التحريرالفلسطينية، وقوى التحالف الفلسطيني والقوى الإسلامية في منطقة صيدا اللبنانية اعتصاما رمزيا في مخيم عين الحلوة، بمناسبة ذكرى النكبة السادسة والستين.

وقال مسؤول منطقة صيدا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الله الدنان الذي القى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية: "66 عاما مرت على النكبة التي شكلت أبشع جرائم العصرالحديث، والذي تم اقتلاع غالبية شعبنا من أرضة وإحلال الصهاينة مكانه بقوة السلاح والإرهاب والمجازر وتزوير الحقائق".

واشار الى ان الصراع لا يزال على اشدة بعد كل هذه السنين، لافتا الى الشعب الفلسطيني يقاوم باصرار لاسترداد حقوقه التاريخية واعادة وحدته رغم كل التضحيات على مدار سنوات النكبة.

وحذر الدنان من المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان العدو الاسرائيلي يعمق احتلاله مستفيدا من حالة الضعف والتفكك الفلسطيني وحالة الارباك من التطورات الحاصلة في الوطن العربي.

ولفت الى قيام الكيان الاسرائيلي بتوسيع وتمديد الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري واستكمال تهويد القدس، ومواصلته اعتدائه الممنهج على المسجد الاقصى المبارك.

واكد الدنان على التمسك بالحقوق التاريخية والأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، واعادة
بناء الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية على أساس مشروع وطني يصارع المشروع الصهيوني.

كما اكد على وقف المفاوضات ورفض العودة إليها، والعمل سريعا لإنهاء الانقسام، والتعامل بمسؤولية وجدية وتطوير الاتفاقات الموقعة، لتحقيق الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالحقوق، والثوابت الفلسطينية، وفتح جميع الخيارات في مقاومة الاحتلال، وشراكة جادة ومسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية بكل أطرها ومؤسساتها.

واشار الدنان الى انه على اهالي مخيم عين الحلوة تحمل المسؤولية ومحاسبة المخلين بالأمن، والالتزام بالاتفاق الموقع بين كافة الأطراف، ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيتة فوق كل اعتبار.

ودعا الدولة اللبنانية للكف عن ممارساتها العنصرية تجاة الفلسطينيين النازحين من سوريا وطالبها بمعاملة النازح الفلسطيني كما النازح السوري.

وحضر الاعتصام الرمزي ممثل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، وممثلو القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وشخصيات، وحشد جماهيري.

وتحدث فيه ايضا باسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية امل الشهابي، والشيخ ابواسحاق باسم القوى الإسلامية، وممثل حركة حماس في منطقة صيدا ابوأحمد فضل باسم قوى التحالف، وأبوبسام المقدح باسم لجنة المتابعة الفلسطينية.

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بالصور /اعتصام في مخيم عين الحلوة بذكرى النكبةبالصور /اعتصام في مخيم عين الحلوة بذكرى النكبةبالصور /اعتصام في مخيم عين الحلوة بذكرى النكبة

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