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انتهاء الاجتماع بين ظريف واشتون

انتهاء الاجتماع بين ظريف واشتون
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اختتم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اليوم الجمعة لقاءهما في فيينا والذي حظي بمشاركة مساعديهما لبحث مسودة الاتفاق النووي النهائي بين ايران والسداسية الدولية.

وانضمت رئيسة الوفد الاميركي المفاوض الى اجتماع ظريف واشتون قبل ان ينتهي.

وافادت مصادر قريبة من المفاوضات بان ظريف واشتون لن يعقدا مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعهما ولكن مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي سيعقد مؤتمرا صحفيا مع المراسلين الايرانيين عند الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت العاصمة النمساوية فيينا ليستعرض اخر تطورات المفاوضات.

وافاد مصدر مطلع قريب من الفريق النووي الايراني المفاوض بان على الغرب ان يترك اطماعه جانبا لكي تفضي المفاوضات الى نتيجة.

وكان المتحدث باسم منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي مايكل مان قد اعلن في وقت سابق بان وفود مجموعة (5+1) قد عقدوا اجتماعا تشاوريا فيما بينهم في حين جرى عقد اجتماع على مستوى الخبراء بين ايران والدول الست.

وكتب مايكل مان في تغريدة على صفحته في تويتر انه وبعد اللقاءات الثنائية الصباحية عقد وفود مجموعة (5+1) اجتماعا تشاوريا فيما بينهم في حين بدات ايران والسداسية الدولية مفاوضاتها على مستوى الخبراء.

وقال مايكل "هناك تفاؤل حول سير مفاوضات فيينا"، الا ان نائب وزير الخارجية الروسي ورئيس الوفد الروسي المفاوض سيرغي ريابكوف ومساعدة وزير الخارجية الاميركي ورئيسة الوفد الاميركي المفاوض وندي شيرمان تجنبا الرد على اسئلة الصحفيين بشأن امكانية تحقيق اختراق في المفاوضات الحالية يسهل ابرام الاتفاق الشامل قبل حلول الموعد النهائي.

وينتظر ان ينهي المفاوضون الايرانيون ونظراؤهم في مجموعة (5+1) اليوم جولة جديدة من المفاوضات بعد 3 ايام من المحادثات المكثفة الرامية الى ابرام اتفاق شامل يؤكد سلمية البرنامج النووي الايراني مقابل وضع حد للحظر الدولي المفروض على طهران.

ورغم اقرار الجانبين بصعوبة المفاوضات لاسيما من النواحي الفنية المعقدة الا ان امكانية الشروع في صياغة الاتفاق المقترح لا تزال ممكنة بسبب الزخم السياسي المتمثل بوجود ظريف اشتون.

وفي هذا الاطار قال دبلوماسيون في فيينا طلبوا عدم نشر اسمائهم ان مفاوضات فيينا وامكانية رفع الحظر عن ايران يجب الا ينظر لها بمعزل عما يجري في منطقة الشرق الاوسط ودور ايران في الازمة السورية وعلاقاتها بدول المنطقة في ظل تصعيد غربي ضد سوريا وتوتر في العلاقات الغربية مع روسيا على خلفية ازمة اوكرانيا.

وكانت المحادثات بين ظريف واشتون وكذلك بين مساعديهما قد استمرت حتى ساعات متأخرة الليلة الماضية لتبادل وجهات النظر بشأن صياغة مسودة الاتفاق الشامل من دون ان يكشف الجانبان عن اي تفاصيل تفيد بحسم الخلاف حول القضايا العالقة.

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