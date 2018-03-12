Xiaomi تطلق حاسب لوحي شبيه بآيباد.. وتلفاز ذكي بنظام أندرويد

ويملك الحاسب اللوحي "مي باد" Mi Pad الجديد من "شيومي" تصميم أشبه بحواسب "آيباد ميني" اللوحية التي تنتجها شركة آبل، ويضم شاشة بقياس 7.9 بوصة تعمل بدرجة وضوح تبلغ 1536×2048 بكسل.

ويعد "مي باد" أول حاسب لوحي يزود بمعالج "تيجرا كيه 1" Tegra K1 الجديد من "إنفيديا"، وهو معالج رباعي النواة يعمل بسرعة 2.2 جيجاهرتز، مدعوم بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت.

وتعتزم "شيومي" طرح الحاسب اللوحي بذاكرة تخزين داخلية اختيارية، ذات سعة 16 جيجابايت أو 64 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها عبر بطاقة ذاكرة خارجية من نوع "ميكرو إس دي" تصل سعتها حتى 128 جيجابايت.

وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية المزود بها الحاسب اللوحي "مي باد" 8 ميجابكسل، كما زود الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهو الحاسب المنتظر بيعه بسعر يبدأ بنحو 240 دولار أميركي لنسخة "الواي فاي" المزودة بسعة 16 جيجابايت، وبنحو 273 دولارا لنفس النسخة ولكن بسعة تخزين 64 جيجابايت.

هذا، وكشفت الشركة عن التلفاز الذكي "مي تي في 2" Mi TV 2K، وهو تلفاز يدعم دقة العرض 4K ويعمل بنسخة من نظام "أندرويد"، ومزود بشاشة بقياس 49 بوصة.

ويضم التلفاز معالج MStar 6A918 رباعي النواة من "كوالكوم" الذي يعمل بسرعة 1.45 جيجاهرتز، ومدعوم ببطاقة رسوميات من نوع Mali-450 تدعم العرض ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت.

وتبلغ سعة التخزين الداخلية في التلفاز الذكي 8 جيجابايت، ويمكن تزويده ببطاقة ذاكرة خارجية تصل سعتها إلى 64 جيجابايت من نوع "ميكرو إس دي".

ويأتي التلفاز مع وحدة تحكم عن بعد باستخدام تقنية "بلوتوث" بدلا من تقنية الأشعة تحت الحمراء، ويتميز الجهاز بسمكه الذي لا يتجاوز 15.5 ملم، وسعر لا يتجاوز 640 دولارا، وتنوي الشركة اتاحة الجهاز للطلب المسبق أولا في الصين مع السابع والعشرين من مايو الجاري.

يذكر أن كلا الجهازين الذكيين، سواء الحاسب اللوحي "مي باد" أو التلفاز "مي تي في 2"، يعملا بواجهة MIUI القائمة على نظام "أندرويد"، والتي أكد مؤسس "شيومي" بأنها تم تطويرها بعناية لتناسب الحواسب اللوحية وأجهزة التلفاز، مضيفا أنها ستطلق بتصميم جديد وتجربة استخدام مختلفة عن المتوافرة في الهواتف الذكية التي توفرها شركته.

تجدر الإشارة إلى أن هده الشركة تحتل حاليا المرتبة السادسة في قائمة أكثر الشركات بيعا للهواتف الذكية حتى الربع الأول من العام الماضي، مستغلة استراتيجياتها في توفير أجهزة ذكية ذات مواصفات عالية وسعر متوسط.