الجيش السوري يشن حملة لاستعادة تلال في ريف درعا

في غضون ذلك، قتل 13 شخصا في سقوط قذائف اطلقها مسلحون على حي في مدينة حلب (شمال).

وقال المرصد السوري"اطلقت القوات النظامية اليوم حملة عسكرية في مدينة نوى ومحيطها في محافظة درعا، لاستعادة السيطرة على تلال سيطر عليها مقاتلون معارضون في الاسابيع الماضية".

واضاف ان النظام "يشن هجوما معاكسا ضد المقاتلين لمنع التواصل الجغرافي بين المناطق التي سيطروا عليها في ريف درعا الغربي، وريف القنيطرة الجنوبي والاوسط".

وقالت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) الجمعة ان قوات الجيش "نفذت عمليات واسعة في مدينة نوى تستهدف خلالها تجمعات المجموعات الإرهابية في المدينة والتلال المحيطة"، وان العملية "لا تزال مستمرة".



وادت المعارك العنيفة للسيطرة على التلال في محيط نوى نهاية نيسان/ابريل، الى مقتل نحو 90 شخصا خلال يومين، بحسب المرصد.

وفي حلب، قالت سانا "ان ارهابيين اطلقوا قذائف صاروخية على حي الاشرفية صباح اليوم، ما ادى الى استشهاد 13 مواطنا واصابة 17 اخرين بجروح".

وافاد المرصد ان 16 شخصا على الاقل بينهم ستة اطفال قتلوا واصيب 60 آخرون، بسبب قذائف اطلقها "لواء اسلامي مقاتل" على الاشرفية وحي السريان المجاور له، بين ليل الخميس وصباح الجمعة.

وتشهد حلب معارك يومية منذ صيف العام 2012. وتنقسم السيطرة على المدينة بين النظام والمعارضة.وقطع المسلحون في الايام الماضية المياه عن كامل احياء المدينة، بحسب المرصد.وبعد انقطاع لاكثر من اسبوع، افاد المرصد عن عودة المياه تدريجيا وبشكل متقطع الى بعض الاحياء.والخميس، افاد فرع الهلال الاحمر السوري ان محطة ضخ المياه عاودت العمل، من دون ان يتضح ما اذا كانت عودة المياه كاملة.

وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل ستة اشخاص بينهم طفل في تفجير سيارة مفخخة قرب مسجد في بلدة بنش، بحسب المرصد.