اوباما وهولاند يحذران موسكو من انها ستدفع "اثمانا" اضافية

وقبل تسعة ايام من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في اوكرانيا "شدد الرئيسان على ان روسيا قد تواجه اثمانا اضافية كبيرة في حال تمسكت بمواقفها الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار" في اوكرانيا، حسب ما اضاف البيت الابيض.



ويأتي هذا الموقف الموحد بمواجهة روسيا بعد اسبوع من الشوائب في العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن الوضع في اوكرانيا.



وكشفت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان وزير الخارجية جون كيري كرر لنظيره الفرنسي لوران فابيوس معارضة واشنطن لتسليم روسيا سفينتين حربيتين فرنسيتين.



وكان موضوع هاتين السفينتين من نوع ميسترال اللتين باعتهما فرنسا لروسيا سيطر على مواضيع البحث لدى زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الولايات المتحدة الاثنين والثلاثاء ما خلق نوعا من التوتر بين الاثنين.



وحسب البيت الابيض، فان اوباما وهولاند تطرقا ايضا الى الملف النيجيري خصوصا ان الرئيس الفرنسي سيستقبل قمة افريقية السبت في باريس لتنسيق التعاون في مجال الارهاب خصوصا تحديد مكان جماعة بوكو حرام المسؤولة حاليا عن خطف اكثر من 200 تلميذة.