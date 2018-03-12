عباس يلتقي ليفني في اول اجتماع منذ انهيار المفاوضات

وأكد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس حصول الاجتماع، من دون اعطاء اي تفاصيل عنه.



وبحسب التلفزيون الاسرائيلي فان ليفني بحثت خلال الاجتماع مستقبل عملية التسوية المأزومة، واعربت عن قلق الكيان الاسرائيلي من اتفاق المصالحة الذي توصلت اليه مؤخرا حركة حماس مع منظمة التحرير الفلسطينية.



واكد المعلق السياسي في التلفزيون ان "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أبلغ بهذا اللقاء ولكنه اعرب عن غضبه لحصوله".



وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري التقى في لندن الاربعاء عباس ثم التقى ليفني الخميس، في اجتماعين اكد مسؤول اميركي انهما "غير رسميين".



ويأتي لقاء عباس - ليفني بعد تعليق محادثات التسوية الاسرائيلية الفلسطينية نهاية نيسان/ ابريل والتي جرت برعاية كيري.



ومساء الاربعاء اكد كيري لعباس ان مصير محادثات التسوية هو في يد الاسرائيليين والفلسطينيين.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية ان "كيري قال بوضوح انه ومع ان الباب مفتوح امام التسوية الا انه يعود الى الطرفين ان يقررا اذا كانا يريدان اتخاذ الاجراءات الضرورية لاستئناف المفاوضات".



وتمكن كيري من استئناف مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين في تموز/ يوليو بعد توقفها لثلاث سنوات.



الا ان جهوده فشلت قبل مهلة 29 نيسان/ ابريل عندما لم يف كيان الاحتلال الاسرائيلي بوعوده باطلاق سراح اكثر من 20 اسيرا فلسطينيا معتقلين لاكثر من ثلاثين عاما في سجون الاحتلال، كذلك استمرار بناء المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.