فنزويلا سترسل امدادات نفطية الى السلطة الفلسطينية

وقال مادورو في مؤتمر صحافي مشترك مع عباس انه "بموجب هذا الاتفاق سيتم ارسال كميات من المازوت من فنزويلا الى فلسطين التي تحتاج اليه لكي تتمكن من مواصلة النمو".



واضاف ان الشحنة النفطية الاولى التي سترسلها كراكاس الى السلطة الفلسطينية سيبلغ حجمها 240 الف برميل من المازوت والبنزين.



من جهته قال رئيس السلطة الفلسطينية "شكرا لفنزويلا على دعمها لفلسطين (...) لكسر احتكار اسرائيل لاقتصادنا ولتلبيتها لاحتياجاتنا ولاستعدادها للاستمرار في تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني".



واكد مادورو من جهة ثانية انه ابلغ عباس استعداد كراكاس لمساعدة السلطة الفلسطينية على ان تنضم بصفة مراقب الى كل من اتحاد دول اميركا الجنوبية (يوناسور) والاتحاد البوليفاري لشعوب اميركا (البا) ورابطة دول اميركا اللاتينتية والكاريبي (سيلاك).