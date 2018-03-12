فلسطين تحيي الذكرى الـ66 للنكبة

مسيرات شعبية حاشدة تعم جميع الاراضي الفلسطينة من غزة الى الضفة الغربية الى لوبية ... قرب طبريا
و فعاليات تعم مناطق الشتات و بلاد المهجر و تأكيد على حق العودة و تحرير الارض و تقرير المصير
مواجهات عند خطوط التماس في الضفةو تصعيد اسرائيلي عنيف يوقع شهيدين و اصابات عدة
والسلطة تلمح الى وقف التنسيق الامني
فهل يفتح احياء يوم النكبة باب العودة لفلسطين؟
و لماذا تبقى أكبر نكبة في التاريخ المعاصر بلا حل؟
و أي حل لقضية فلسطين دون عودة اهلها اليها؟
الضيوف:
عمر عساف- منسق اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة
أركان بدر- عضو لجنة المركزية للجبهة الديمقراطية
عطا الله أبو السبح- وزير الأسرى واللاجئين والقدس والعدل في الحكومة الفلسطينية في غزة