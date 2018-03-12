فلسطين تحيي الذكرى الـ66 للنكبة

مسيرات شعبية حاشدة تعم جميع الاراضي الفلسطينة من غزة الى الضفة الغربية الى لوبية ... قرب طبريا

و فعاليات تعم مناطق الشتات و بلاد المهجر و تأكيد على حق العودة و تحرير الارض و تقرير المصير

مواجهات عند خطوط التماس في الضفةو تصعيد اسرائيلي عنيف يوقع شهيدين و اصابات عدة

والسلطة تلمح الى وقف التنسيق الامني

فهل يفتح احياء يوم النكبة باب العودة لفلسطين؟

و لماذا تبقى أكبر نكبة في التاريخ المعاصر بلا حل؟

و أي حل لقضية فلسطين دون عودة اهلها اليها؟

الضيوف:

عمر عساف- منسق اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة

أركان بدر- عضو لجنة المركزية للجبهة الديمقراطية

عطا الله أبو السبح- وزير الأسرى واللاجئين والقدس والعدل في الحكومة الفلسطينية في غزة