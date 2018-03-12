الجمعيات تحت ضغط التعديلات والمعارضة متماسكة

فيما مجلس الشورى سيقر تعديلات على قانون الجمعيات السياسية للتضييق على عملها كما يقول مراقبون .

في حين ينسحب الامير اندرو من مؤتمر بحريني في لندن بعد انتقادات كبيرة له من رافضين لسياسة السلطة في البحرين ضد المعارضة.

وأميركيون من أجل الديمقراطية

تشيد بقرار المحكمة البريطانية قبول الدعوى على نجل الملك بقضية تعذيب المعتقلين واعتبارها خطوة لمساءلة كبار المسؤلين عن التعذيب.

الضيوف:

محمد عاشور- عضو العلاقات الدولية في حمعية الوفاق

حسين رضي- عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

علي الفايز- ناشط في حركة تمرد البحرين