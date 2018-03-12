بلاتر: اسناد مونديال 2022 لقطر كان “خطأ”

“نعم، بشكل مؤكد”، هذا كان جواب بلاتر على سؤال طرحه عليه صحافي من راديو-تلفزيون “ار تي اس″ السويسري حول اذا كان اختيار قطر لاستضافة مونديال 2022 خطأ بسبب الحرارة المرتفعة في الامارة الخليجية خلال فصل الصيف.

واضاف بلاتر “تعلمون بان الكل يرتكبون اخطأ في حياتهم. التقرير الفني الخاص بقطر يشير بان المناخ يكون حارا جدا في الصيف، لكن اللجنة التنفيذية (للفيفا) وباغلبية الاصوات قررت باننا سنلعب (المونديال) في قطر”.

واشار بلاتر الى انه في هذه الظروف من المرجح اقامة مونديال 2022 في فصل الشتاء، مكررا بذلك موقفه السابق بهذا الشأن والذي جدده في 21 نيسان/ابريل الماضي في تصريح لقناة “بي إين سبورتس″ القطرية حين قال: “أفضل موعد لاستضافة مونديال 2022 هو نهاية العام. يجب أن نكون واقعيين الى حد ما. بالنسبة إلي، إذا غيرنا وسنغير لأنه لا يمكننا اللعب في فصل الصيف على الرغم من أن قطر تصر، يجب ان نلعب في فصل الشتاء في نهاية العام”.

ومنذ اختيار قطر لاستضافة مونديال 2022، طفت اشكالية حول تاريخ اقامة العرس العالمي. درجات الحرارة مرتفعة جدا في فصل الصيف، والفترة الشتوية تخلق مشاكل ناحية الروزنامة.

يشار الى ان المواقع الاخبارية نشرت خلال الفترة الماضية العديد من الاخبار حول دفع رشاوى لمسؤولين في الفيفا من قبل قطر لحصولها على شرف استضافة المونديال العالمي ما اثار فضيحة كبيرة بين الاوساط الرياضية. هذا فضلا عن الاوضاع المزرية التي تعيشها العمالة الاجنبية التي تزاول عملها في هذا البلد لاسيما في انشاء البنى التحتية للمونديال العالمي.