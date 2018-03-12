طائرات تركية تنتهك سيادة الاجواء العراقية

وقال المواطن سلمان محمد في قضاء العمادية، ( 70 كم شمال مركز محافظة دهوك)، لـ" السومرية نيوز" أن طائرتين حربيتين تركيتين إخترقتا أجواء المنطقة"، مبينا أن "الطائرات جابت سماء مناطق كارة ونهيل الحدودية التابعة لقضاء العمادية".

وأضاف محمد أن "عملية خرق الأجواء إستمرت لنحو نصف ساعة"، مؤكدا ان "الطائرتين كانتا تجوبان سماء المنطقة على مسافات منخفضة لكنها لم تستهدف أية مواقع".

من جانب آخر افاد قرويون في منطقة جبال قنديل بمحافظة اربيل، بأن "طائرات حربية تركية إخترقت أجواء المنطقة"، مؤكدين أن "الطائرات جابت سماء المنطقة لنحو نصف ساعة دون قصف أية مواقع".

وتشهد المناطق الحدودية المحاذية لتركيا هدوء نسبيا منذ آذار الماضي، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار وإنسحاب مسلحيه من الأراضي التركية إلى شمالي العراق إستجابة لنداء زعيمه بعد مبادرة السلام التي أطلقها بمناسبة عيد نوروز.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في شهر آب الماضي، عن وقف سحب مسلحيه من تركيا مبينا أن القرار جاء لعدم إستجابة الحكومة التركية لإتخاذ أية خطوات إتجاه عملية السلام فيما أكدت إلتزامها بقرار وقف إطلاق النار.

يذكر أن المواجهات المسلحة بدأت بين الطرفين في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، عندما أخذ الحزب الكردستاني سبيل المواجهة المسلحة مع الجيش التركي لتحقيق حكم ذاتي لكرد تركيا البالغ عددهم أكثر من 20 مليون بحسب مصادر غير رسمية، وتفيد مصادر حكومية تركية أن الصراع بين الجانبين المتواصل منذ سنوات، خلف أكثر من 40 ألف قتيل من الطرفين، فضلاً عن تدمير مئات القرى وتهجير آلاف الأسر.



