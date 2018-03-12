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مؤتمر في البصرة للتقريب بين المذاهب ومواجهة التكفيريين + فيديو

السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

البصرة (العالم) – 17-5-014- اقيمت في محافظة البصرة جنوب العراق امس الجمعة فعاليات المؤتمر العالمي الاسلامي الأول بمشاركة ممثلين عن الطوائف الاسلامية من 18 دولة.

وانتهى المؤتمر الى توصيات هدفها تعزيز مبادرات التقريب بين المذاهب وقطع الطرق امام الطائفيين والتكفييريين الساعين لشق وحدة الصف الاسلامي .
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في تصريح للمراسلين : المؤتمر حضره وكلاء ومعتمدو مرجعية النجف الاشرف والمراجع العظام في كل العالم وشخصيات اسلامية من كثير من بلدان العالم. 
وقال الشيخ محمد فلك وكيل المرجع الديني الاعلى في البصرة في تصريح للعالم : الامة دفعت ثمنا باهضا نتيجة الخطاب المتطرف والمتشنج من قبل البعض وبالتالي يكون هذا المؤتمر في محافظة البصرة ردا عمليا على دعوات الاحتقان والتطرف .
المؤتمر شدد على أهمية التكاتف والتقريب بين جميع المذاهب الاسلامية  وتوحيد الصفوف لمواجهة المخططات التي تستهدف تقسيم الشعوب الاسلامية.
وقال الشيخ رافع الشريفي ممثل الطائقة السنية في جنوب العراق في تصريح للعالم : ماجئنا الا لكي نتوحد امام جميع الناس وامام جميع العالم بان العراق لازال متوحدا مؤكدا : نحن لاتمثلنا لا القاعدة  ولا الارهاب ولا التكفيريين بل يمثلنا اسلامنا .
وقال الشيخ على النجفي ممثل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي في تصريح للعالم : هذا المؤتمر المبارك والحضور المتنوع فيه باطياف العراق يجسد وحدة العراق .
وقال الشيخ اباذر خطيب جامع  في تايلندا في تصريح للعالم ان مثل هذه المؤتمرات يحب ان تقام في جميع انحاء العالم لترسيخ الوحدة الاسلامية .
المؤتمر الذي شارك فيه  كذلك ممثلون عن الطائفتين المسيحية والصابئية   خلص الى برنامج عمل يتضمن مواصلة المبادرات واللقاءات الوحدوية.
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